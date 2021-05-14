Фото: администрация Салехарда

Салехард присоединится к участию во Всероссийской акции «На работу на велосипеде», которая пройдет 21 мая.

- Призываем салехардцев совершить поездку на велосипеде до места работы, присоединившись к акции, направленной на пропаганду здорового образа жизни, - сообщил начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Артур Абдулмеджидов.

Данная акция призвана показать, что, вопреки существующим стереотипам, велосипед может быть эффективной и разумной альтернативой автомобилю или автобусу. Также он является хорошим способом поддержания физической формы и инструментом для улучшения экологии и транспортной ситуации в населенных пунктах.