Ямальские перевозчики выставляют на продажу дополнительные билеты на паромы до Приобья

Фото: правительство ЯНАО

Жители Ямала с бешеной скоростью разбирают билеты на первые рейсы паромов до Приобья. На данный момент уже раскуплено более 1 100 мест. В связи с этим перевозчики решили добавлять новые места по мере увеличения потребности.

Как сообщают в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, общее количество паромов и мест на линии Салехард - Приобье вернулось к прошлогоднему, курсировать между округами будут семь паромных составов двух компаний-перевозчиков: четыре парома «Обь-Иртышского речного пароходства» и три парома «Победа» индивидуального предпринимателя Сандулова С.Г. Приобрести билеты можно на сайтах перевозчиков и в кассах продаж.

- Первый рейс из Салехарда планируем отправить 28 мая. По обыкновению, все хотят отправиться первыми паромами. Сейчас на июнь билеты имеются в продаже у обоих перевозчиков, они готовы удовлетворить повышающийся спрос ямальцев, - рассказал руководитель окружной дирекции транспорта Виталий Лагутин.