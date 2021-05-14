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Общество14 мая 2021 10:15

Прокуратура Лабытнанги заставила местного предпринимателя убрать за собой свалку бытовых отходов

Дело дошло до суда
Марина Прохорова
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Прокуратура Лабытнанги заставила местного предпринимателя убрать за собой свалку бытовых отходов

Прокуратура Лабытнанги заставила местного предпринимателя убрать за собой свалку бытовых отходов

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Лабытнанги обязала местного предпринимателя убрать с участка, который предоставлен ему в пользование, свалку из бытовых отходов и остатки нефтепродуктов.

- Было направлен исковое заявление в суд с требованием о том, чтобы предприниматель убрал свалку отходов, а также о взыскании в бюджет города 3,3 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного окружающей среде, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В итоге суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на контроле ведомства.