Прокуратура Лабытнанги заставила местного предпринимателя убрать за собой свалку бытовых отходов Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Лабытнанги обязала местного предпринимателя убрать с участка, который предоставлен ему в пользование, свалку из бытовых отходов и остатки нефтепродуктов.

- Было направлен исковое заявление в суд с требованием о том, чтобы предприниматель убрал свалку отходов, а также о взыскании в бюджет города 3,3 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного окружающей среде, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В итоге суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на контроле ведомства.