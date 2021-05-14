В Новом Уренгое осудят местную жительницу, которая несколько раз пырнула сожителя ножом Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое будут судить 32-летнюю местную жительницу, обвиняемую в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Происшествие случилось 10 апреля. В тот день горожанка, находившаяся в алкогольном опьянении, поссорилась со своим сожителем. Разгоряченная спиртным, она схватила нож и нанесла мужчине несколько ударов, три из которых пришлись в живот.

После этого раненный смог дойти до соседей и попросить о помощи. Медики, прибывшие на вызов, госпитализировали потерпевшего в городскую больницу.

Отметим, что в ходе предварительного следствия обвиняемая активно сотрудничала с правоохранителями. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.