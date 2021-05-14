В Тарко-Сале ледоход на реке сломал гранитные ограждения набережной

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале ледоход на реке нанес повреждения городской набережной, сломав два гранитных ограждения, которые обрушились на лестницу.

- Специалисты управления городского хозяйства и департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения в тот же день провели предварительное обследование места происшествия и определили план мероприятий по восстановлению конструкций. На прежние места их вернут после того, как вода в реке опустится, - рассказали в администрации района.

Напоминаем, что в Тарко-Сале ледоход на реке Пяку-Пур начался 12 мая. Сегодня уровень воды здесь опустился до 880 сантиметров. Следующий на очереди - Уренгой: здесь на реке Пур вода поднялась до 693 сантиметров, критический для поселка уровень - 975. Ожидается, что вода поднимется до уровня 880 сантиметров.