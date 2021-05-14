Юные губкинцы отправятся в Крым для участия в археологической экспедиции

Фото: администрация Губкинского

Предстоящим летом юных губкинцы от 14 до 18 лет отправятся в Донузлавскую археологическую экспедицию в Крым. Она состоится с 15 по 30 июля. В состав группы войдут 18 человек. Сопровождать ребят будут два педагога-историка.

- Выезд организуют за счет средств городского бюджета, включая проезд и питание. Страховку и экскурсии оплачивают родители. Ребятам предстоит жить в палаточном лагере рядом с местом археологических раскопок, в которых они будут участвовать. Лагерь находится на берегу моря, вдали от населенных пунктов, - рассказали в городской администрации.

По словам организаторов, поездка поможет развить у молодежи интерес к изучению и сохранению природного и культурного наследия страны, а также будет способствовать воспитанию чувства патриотизма, трудолюбия и ответственности.

Прием заявлений от родителей ведут в штабе по детскому отдыху Губкинского. Телефон для справок: +7 (34936) 3-22-15.