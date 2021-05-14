Глава Салехарда велел решить проблему подтопления дорог в мкр. Радыжный и на ул. Набережная

Глава Салехарда Алексей Титовский поручил навести порядок в микрорайоне Радужный и на улице Набережной. О своих проблемах жители написали градоначальнику в личные сообщениях в соцсетях. После этого он сам выехал по указанным адресам.

- Жители Радужного сигнализируют о проблеме подтопления участков и размытии проезжей части. Там действительно картина не радует. На одном из участков уже провели работу по отогреву водоотводной гильзы, в итоге вода ушла. Но этот случай не единичный. Поручил своим заместителям, курирующим вопросы строительства и содержания дорог, проработать вопрос устранения проблемы, - сообщил Алексей Титовский.

Также глава Салехарда напомнил, что в микрорайоне собираются привести в порядок дороги, тротуары, системы водоснабжения и газоснабжения, а также освещение на улице. В настоящее время специалисты вносят изменения в проектную документацию по дополнительному устройству системы ливневой канализации.

- Заехал на улицу Набережная, где жители также сообщали о подтоплении проезжей части. Там специалисты уже приступили к прокладке трубы водоотведения. После окончания работ проезжая часть будет отсыпана, и дорожники выровняют грунт, - сообщил градоначальник.