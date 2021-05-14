Водитель, уснувший за рулем, спровоцировал аварию в Новом Уренгое

Фото: Госавтоинспекция Ямала

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Авария случилась 13 мая в Новом Уренгое внутри дворов, соединяющих проспект Мира.

- В 7:40 утра водитель автомобиля ВАЗ-21070 уснул за рулем, в результате чего не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21101, - рассказали в окружной Госавтоинспекции.

Также в ведомстве уточнили, что пострадал только виновник аварии, получив телесные повреждения.

Отметим, что за прошедшие сутки на ямальских дорогах случилось 11 ДТП, а с начала года - 2 008, в которых 10 человек погибли и 88 получили травмы, в том числе 5 детей.