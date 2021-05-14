В Тазовском районе более 200 семей переедут в новые квартиры

Фото: личная страница Василия Паршакова в соцсетях

Глава Тазовского района Василий Паршаков проинспектировал новостройки в мкр. Солнечный. Два дома первой очереди практически готовы к заселению, в них переедут 274 семьи, большинство из них - участники программы по переселению из аварийного жилфонда.

- Квартиры идут сразу с чистовой отделкой, здесь установлены качественные межкомнатные двери, электроподогрев полов на первых этажах, санузел оборудован всем необходимым, в том числе и водонагревателем. Сейчас застройщик - «Северная Строительная компания» завершает благоустройство территории, - рассказал глава муниципалитета.

Отметим, что качественное водоснабжение для жителей новостроек обеспечат новые водоочистные сооружения в мкр. Маргулова. Подрядчик уже завершает работы на объекте - чистая вода в домах появится уже в конце мая.