В парках Тарко-Сале будут дежурить казачьи дружины и общественники

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Глава Пуровского района Антон Колодин проверил состояние парков в Тарко-Сале после зимы.

- Общественные территории требуют облагораживания: где-то отошла плитка, где-то она просела в результате грунтовых вод. Ремонтно-восстановительные работы подрядчиком в рамках гарантийных обязательств уже ведутся. Дал поручение ускорить сроки работ, горожане должны гулять в комфортных условиях, - сообщил Антон Колодин.

Также глава района осмотрел прибрежную зону, дав поучение усилить меры безопасности в связи с половодьем.

Кроме того, с начала теплого сезона парки начнут патрулировать казачьи дружины и общественники. Это поможет обезопасить территории от хулиганов и сохранить все объекты в надлежащем состоянии.