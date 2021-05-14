На Ямале за объекты благоустройства проголосовали более 72 тысяч жителей

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале продолжают выбирать объекты благоустройства, которые появятся в 2022 году. За две с половиной недели свое мнение высказали 72 650 северян.

Всего представлено 45 проектов территорий: парки, скверы, детские площадки и набережные. Какие именно попадут в шорт-лист из 15 объектов - решают ямальцы. Отметим, что наиболее активно голосуют жители Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда, а также пуровчане.

На сегодняшний день лидирующие позиции занимают следующие проекты: Ноябрьск-Парка - 5 937 и Экопарк в Салехарде - 5 226. Чуть меньше голосов у проекта Никольского сквера в Губкинском - 4 212 и парка им. Е.Ф.Козлова в Надыме - 4 289. Однако ситуация еще может измениться, так как голосование продлится до 30 мая.

Напоминаем, что проголосовать за объекты можно на онлайн-платформе.