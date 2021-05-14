Фото: администрация Салехарда

Жители Салехарда могут предложить названия для экопарка, который лидирует в голосовании за объекты благоустройства на 2022 год. Оставлять свои варианты можно в комментариях к соответствующему посту в официальной группе администрации города в соцсети ВКонтакте.

Позже будет открыто голосование - и вариант, за который проголосуют жители, будет использовано для экопарка.

Напоминаем, что сам экопарк предлагается разместить возле парка «70-летия Победы», будущего комплекса «Ямал-Арена» и стелы «66 параллель». В шаговой доступности будет микрорайон Обдорский и набережная реки Шайтанка. Также неподалеку находятся районы Гидропорт и Комбинат.