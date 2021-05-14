Погода на Ямале на 14 мая: дождь и сильный ветер

Погода на Ямале на 14 мая Фото: Вера Зенина

В пятницу, 14 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, вечером - дождь. Днем +10, ночью 0. Ветер 7-13 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность, вечером - гроза. Днем +15, ночью +5. Ветер 8-18 м/с.

Надым: облачно, утром - дождь со снегом. Днем +15, ночью 0. Ветер 8-15 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и дождь со снегом. Днем +2, ночью -2. Ветер 6-12 м/с.

Губкинский: переменная облачность, утром - дождь со снегом. Днем +13, ночью +2. Ветер 6-13 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность и дождь со снегом. Днем +5, ночью 0. Ветер 5-13 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, утром и вечером - дождь. Днем +10, ночью 0. Ветер 5-12 м/с.

Муравленко: переменная облачность и дождь. Днем +18, ночью +3. Ветер 8-14 м/с.