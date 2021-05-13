На Ямале более половины случаев онкологии выявлены на ранних стадиях

На Ямале врачи-онкологи все чаще выявляют опухоли на самых ранних стадиях. Такой результат стал возможен благодаря комплексному подходу в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Оснащение больниц современным оборудованием, тщательный онкоскрининг пациентов на диспансеризации, а также поощрение медицинских работников за ранее выявление болезни - эти меры способствовали тому, что более половины случаев онкологии обнаружены до начала распространения.

С начала года онкологический диагноз установлен 350 пациентам, из них у 210 ямальцев онкология выявлена на ранней стадии. При этом у 130 человек болезнь заподозрили во время прохождения профосмотра или диспансеризации.

Отметим, что среди злокачественных новообразований лидирует рак молочной железы. Для раннего выявления болезни больницы региона оснащаются современными цифровыми маммографами. Недавно оборудование закупили для Яр-Салинской больницы. До конца года аналогичные маммографы поступят в медучреждения Тазовского, Тарко-Сале, Надыма и Муравленко.

В 2021 году на лечение пациентов от онкологии в больницы региона будет направлена рекордная сумма. Объем финансирования позволяет использовать в схемах лечения самые современные препараты.