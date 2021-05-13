Глава Лабытнанги рассказала о развитии поселка Харп, который недавно вошел в состав города

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

Глава Лабытнанги Марина Трескова рассказала о формировании народной программы по развитию поселка Харп, который недавно стал частью города.

- В основе программы - самые важные пункты - жилье, дороги, благоустройство, коммунальная инфраструктура и реализация социальных проектов. Какими именно мероприятиями мы наполним эту программу - решать только харповчанам, - отметила градоначальница.

Так, сейчас в Харпе планируют строительство сразу трех многоквартирных домов, которые введут в эксплуатацию до 2025 года. Кроме того, уже в этом году обновят фасады сразу 11 домов. Также отремонтируют инженерные коммуникации.

Для юных харповчан в этом году обновят три детских площадки из семи имеющихся, в будущем в поселке появится больше игровых пространство с двумя зонами активностей.

- Все предложения обязательно внесём в программу. Её предварительный вариант представим на обсуждение коллективов уже в июле, - добавила Марина Трескова.