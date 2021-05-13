В Салехарде отремонтируют более 17 километров дорог и тротуаров

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде готовятся к масштабному ремонту дорог. В этом году планируются отремонтировать шесть километров, из них три километра - на улицах Почтовая, Маяковского и Чубынина в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».

Также будет отремонтировано более трех километров дорожного полотна на улицах: Ленина, Гаврюшина, Щорса, Ангальский Мыс, Набережная и мкр. Брусничный по муниципальным программам.

Приведут в порядок и тротуары на улицах: Матросова, Республики, Свердлова, З.Космодемьянской, Ямальская, Губкина, Подшибякина, Броднева, Мира. Общая протяженность ремонта – более 11 километров.

Помимо ремонтных работ будет вестись строительство новых дорог в микрорайонах частной жилой застройки: Юбилейный, Солнечный, а также от примыкания автомобильной дороги Салехард - Лабытнанги до НТСН «Надежда». Общая протяжённость автомобильных трасс составит почти семь километров.

Также запланирован ремонт освещения на 56 улицах города общей протяженностью 44 километра.