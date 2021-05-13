Фото: департамент спорта ЯНАО

Ямальцы стали серебряными призерами командного чемпионата России по шахматам. Мероприятие прошло в Сочи с 1 по 10 мая, в нем приняли участие 26 команд.

Ямал представили сильнейшие спортсмены Полярной шахматной школы:

- основная команда «Ямал-1» (Богдан Беляков, Илья Дерябин, Александр Сергеев, Александр Потапов, Тимур Сабиров);

- две команды юных спортсменов, «Ямал-2» (Андрей Востриков, Евгений Риль, Михаил Друченко, Алексей Смекалок, Никита Зудилкин) и «Полярная шахматная школа Анатолия Карпова» (Лия Курмангалиева, Галина Михеева, Дмитрий Шахов, Адемир Братов, Мария Алексеенко).

Основная команда финишировала в тройке призеров. Ямальцы победили «Сборную России среди ветеранов», в которой играют именитые гроссмейстеры.

На первых трех досках были зафиксированы ничьи, а победу и серебряные медали ямальской команде принес Александр Потапов.