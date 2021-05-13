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Общество13 мая 2021 14:27

Тундровикам, пострадавшим от гололеда, помогут восстановить поголовье оленей

Источник:kp.ru
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Тундровикам, пострадавшим от гололеда, помогут восстановить поголовье оленей

Тундровикам, пострадавшим от гололеда, помогут восстановить поголовье оленей

Администрация Ямальского района рассматривает вопрос восполнения стад оленей кочующих семей, пострадавших от гололеда в сеяхинской тундре. Как говорят сами оленеводы, от нехватки корма за два сезона погибло около двух тысяч животных.

- Если жители тундры останутся без оленей, они не смогут продолжать вести традиционный образ жизни. Помочь им можно только восполнив стадо или его часть. Уже начали прорабатывать этот вопрос, - отметил глава Ямальского района Андрей Кугаевский.

В июне, в период вакцинации и биркования, будут известны точные масштабы ущерба, нанесенного неблагоприятными погодными условиями. К тому времени оленеводы смогут собрать всех оленей и пересчитать поголовья.

Напомним, минувшей зимой из-за дождей и резкого похолодания практически 70% тундры покрылось толстой коркой льда. В этой зоне оказались 260 семей, их животные лишились корма, из-за чего разбрелись по территории в поисках пропитания.

С января этого года тундровики начали получать помощь в виде подкормки для оленей, топлива и продуктов, что позволило сформировать запас и сосредоточиться на подготовке к лету.

Следующая встреча главы района с оленеводами намечена на август, на фактории Матюй-Яха. Между тем, каждый пострадавший тундровик, столкнувшийся с проблемой бескормицы, может обратиться к специалистам администрации по телефонам: 8 (34996) 3-13-07, 3-05-34.