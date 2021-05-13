Фото: департамент образования ЯНАО

Ямальцев приглашают принять участие во Всероссийском химическом диктанте «Химия для настоящего и будущего». Он пройдет 15 мая в 13:00 в очном и заочном форматах. Регистрация уже открыта на официальном сайте мероприятия.

Для участия в диктанте научных знаний не потребуются, важно немного порассуждать, вспомнить примеры из жизни и, самое главное, мыслить логически.

Возрастных ограничений для участников нет: родители, бабушки и дедушки, педагоги, представители самых разных профессий и все, кому интересно проверить свои познания в области химии.

Отметим, что принять участие будет интересно всем ребятам - уже изучающим химию и тем, у кого она только впереди. Для тех, кто постарше и чувствует себя с химией «на ты», есть вопросы, над которыми придется поломать голову.