В Ноябрьске покажут военно-историческую реконструкцию «Дорогой Победы»

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске организуют военно-историческую реконструкцию «Дорогой Победы». Она состоится 30 мая в 16:00 на территории площадки «Мотоклуб», расположенной по улице Уренгойская.

- Зрители увидят сражение, случившееся на границе Советского Союза в июне 1941 года, а также бой на этой же границе в августе 1944 года, когда советские войска гнали врага за территорию нашей страны, - рассказали в городской администрации.

Отметим, что подобное мероприятие пройдет на Ямале впервые. Поучаствовать в нем может каждый, но не младше 18 лет. Предпочтение будут отдавать членам военно-патриотических объединений и организаций.

Всем, кто заинтересовался проектом и желает поучаствовать в реконструкции, необходимо перейти по ссылке и заполнить гугл форму.

Получить дополнительную информацию можно по телефону: +7 (3496) 33-49-70.