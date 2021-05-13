Поверив в компенсацию за некачественные БАДы, новоуренгойка лишилась денег

Поверив, что может получить компенсацию за БАДы, новоуренгойка отдала деньги мошенникам Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 1959 года рождения, ставшая жертвой мошенников. По словам женщины, она хотела получить компенсацию за некачественные БАДы, но вместо этого лишилась денег.

- Было установлено, что женщине позвонил некий человек, представившийся сотрудником юридической фирмы. Далее он пояснил, что женщине полагается компенсация за ранее приобретенные некачественные БАДы. Однако для ее получения необходимо оплатить расходы, связанные с оформлением документов и доставкой денег. В итоге северянка несколькими операциями перевела мошеннику 75 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас правоохранители разыскивают преступников, обманувших женщину. Также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».