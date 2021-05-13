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Происшествия13 мая 2021 12:19

Жительница Нового Уренгоя рискует получить десять лет колонии за хранение наркотиков

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Жительница Нового Уренгоя рискует получить десять лет колонии за хранение наркотиков

Жительница Нового Уренгоя рискует получить десять лет колонии за хранение наркотиков

Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое задержали местную жительницу 1983 года рождения, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. В ходе досмотра у нее нашли восемь свертков с порошкообразным веществом.

- Согласно заключению эксперта, изъятое является наркотиком синтетического происхождения массой 2,34 грамма, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

В свое оправдание злоумышленница пояснила, что приобрела наркотик исключительно для себя, однако это не помогло ей уйти от ответственности.

Сейчас горожанка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Также на нее возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Максимальное наказание за это - до 10 лет лишения свободы.

Криминал