Число заболевших коронавирусом на Ямале на 13 мая 2021 года увеличилось на 17 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 17 человек, с начала периода - 38 768.

Из общего числа болеющих 113 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 14 из них - в тяжелом состоянии, 6 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 416 человек.

Отметим, что за сутки не выявлено ни одного случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 048.

В населенных пунктах Ямала произошло 17 заражений COVID-19 (за весь период - 32 720): Салехард - 5 (за весь период - 3 587), Лабытнанги - 4 (за весь период - 1 929), Муравленко- 3 (за весь период - 2 881), Новый Уренгой - 2 (за весь период - 6 815), Пуровский район - 2 (за весь период - 3 361), Ноябрьск - 1 (за весь период - 4 382).

За сутки в регионе провели 3 232 теста в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 593 325.

Излечились от коронавируса 19 человек, за весь период - 37 576.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8 380 человек с COVID-19, из них 1 347 (16,1%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 913 439. Выздоровевших - 9 349, за весь период - 4 527 878. Умерших - 392, с начала периода - 114 723.