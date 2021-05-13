В Тазовском районе сотрудник предприятия получил тяжкие повреждения во время работы

В Тазовском районе сотрудник предприятия получил тяжкие повреждения Фото: Ольга Крыльцова

В Тазовском районе возбудили уголовное дело по ч.1 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Происшествие случилось 3 марта 2021 года на территории месторождения.

- Во время работ на производственном участке машинист бульдозера был зажат между контргрузом крана-трубоукладчика и бортом автомобиля топливозаправщика. В результате случившегося 58-летний мужчина получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Кроме того, по результатам расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за соблюдения правил техники безопасности на производстве.