В Салехарде появятся специальные боксы для хранения водомоторной техники

Фото: администрация Салехарда

В ближайшее время в Салехарде начнется реализация проекта по строительству эллингов (боксов) - специализированных мест хранения под крупноформатную технику: яхты, катера, лодки, квадроциклы и снегоходы.

- Площадка для боксов выделена на улице Лесозаводская. На первом этапе мы планируем установить десять эллингов. Сама же территория позволяет разместить до 150 боксов. Алгоритм использования пока прорабатывается. Первый этап запланирован к реализации в этом году, - рассказал глава Салехарда Алексей Титовский.

В настоящее время ведется поиск подрядной организации, которая готова взяться за работу.

- Сейчас в городе существует проблема хранение различного рода транспортных средств и водомоторной техники. Зачастую они стоят на улице во дворах, занимая парковочные места, которых в городе не так и много, - сообщил заместитель начальника департамента строительства, архитектуры и земельных отношений Александр Панфилов.