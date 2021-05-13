В Надыме всю ночь тушили расселенную двухэтажку

Фото: МЧС России по ЯНАО

В Надыме произошел крупной пожар: загорелась расселенная двухэтажка в поселке Лесной. Погибших и пострадавших нет.

- Сообщение о возгорании поступило 12 мая в 20:24. На место выехали 7 единиц спецтехники и 44 человека личного состава. Потушить пожар удалось лишь в 05:50, - рассказали в пресс-службе МЧС России по ЯНАО.

Также в ведомстве уточнили, что огонь повредил дом на площади 495 квадратных метров. Причину пожара и ущерб устанавливают дознаватели ведомства.

По словам очевидцев, возгорание началось на чердаке, а само здание вспыхнуло буквально за пять минут. Кроме того, была угроза распространения огня на соседний дом, однако спасатели сработали оперативно и не дали перекинуться пламени.