Салехарды, пытавшие двух человек ради денег и наркотиков, отправятся в тюрьму Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде вынесли приговор в отношении трех местных жителей. Они признаны виновными в разбое и причинении тяжкого вреда здоровью.

Происшествие случилось 2 сентября 2020 года. В тот день мужчины выпивали в гостях у своего знакомого. Далее они случайно обнаружили у него в квартире шприцы, которые использовались по болезни в медицинских целях. Однако гости не поверили хозяину, заподозрив его в употреблении и продаже наркотиков. После этого они избили мужчину и пришедшего на шум соседа, вымогая у них наркотики и деньги. Для большей убедительности нападавшие использовали нож, плоскогубцы и гантель, тем самым причинив пострадавшим закрытые черепно-мозговые травмы, ножевые раны бедер и другие телесные повреждения. Не найдя искомого, злоумышленники забрали телефон, компьютерную и аудио технику.

В итоге суд назначил виновным наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, после освобождения им придется исполнить дополнительный вид наказания в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года.