В Ноябрьске экстренно эвакуировали школьников из-за подозрительного ранца Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске экстренно эвакуировали учеников школы №6 из-за подозрительного предмета. Происшествие случилось вчера, 12 мая, когда в образовательном учреждении заметили бесхозный ранец. Педагоги сразу же вывели детей на улицу и обратились в полицию.

Прибывшие на место силовики и сотрудники экстренных служб проверили сумку, в ней оказались школьные принадлежности и учебники.

- Утром из школы №6 поступил звонок, в котором говорилось о бесхозном ранце. На место происшествия выехали сотрудники полиции и соответствующие службы. Произошла эвакуация всех находящихся в помещении. В рюкзаке оказались канцелярские принадлежности. Видимо, кто-то из детей его просто забыл, - рассказала старший референт ОИиОС УМВД России по ЯНАО Мария Минх.

После этого учреждение вернулось к обычному режиму работы - школьники отправились на уроки.

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