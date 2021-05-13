Мальчик из Губкинского, на которого сошла лавина с крыши дома, получит от УК 100 тысяч рублей

Мальчик из Губкинского, на которого сошла лавина с крыши дома, получит от УК сто тысяч рублей Фото: Вера Зенина

Мальчик из Губкинского, на которого сошла лавина с крыши дома, получит от управляющий компании 100 тысяч рублей в качестве компенсации вреда. Напоминаем, что инцидент произошел 4 апреля и наделал много шума. Случившемся тут же заинтересовались следственные органы.

- Установлено, сход снега произошел из-за того, что управляющая компания ООО «Уютный город» вовремя не выполнила очистку кровли. Снежная масса упала на ребенка, причинив ему телесные повреждения, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Также в ведомстве возбудили административное дело по ч. 2 ст. 14.1.3. КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований) и направили в суд исковое заявление о компенсации вреда. А СК России по ЯНАО возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Ход и результаты расследования уголовного дела контролируется прокуратурой.