Мошенники обманули двух ямальцев на 5 миллионов рублей Фото: Вера Зенина

Жители Ямала продолжают верить уловкам телефонных мошенников, отдавая им свои деньги. Так, всего лишь за сутки аферисты выманили у двух мужчин более 5 миллионов рублей.

В первом случае преступники обманули мужчину из Ноябрьска. Представившись сотрудниками службы безопасности банка, они сообщили, что некие лица оформили заявки на получение кредитов от имени потерпевшего. Чтобы мошенники не похитили деньги, заявителю необходимо оформить кредит и перевести средства на защищенные ячейки банка. Выполнив указания злоумышленников, ноябрянин лишился более 5 миллионов рублей.

Еще один случай произошел в Салехарде, в отдел полиции с заявлением обратился 37-летний мужчина. Горожанину позвонил якобы сотрудником банка, пояснивший, что с кго кредитной карты пытаются перевести деньги на счет постороннего лица. Чтобы этого избежать, необходимо ответить на вопросы голосового помощника (робота) и продиктовать код, поступивший на сотовый телефон, что мужчина и сделал. В итоге он лишился 118 тысяч рублей.

Сейчас полицейские разыскивают преступников, обманувших северян. Возбуждены уголовные дела.