В Муравленко появятся новые парковки и переходы

Фото: личная страница Елены Молдован в соцсетях

В Муравленко стартовал сезон благоустройства. Наряду с масштабными проектами власти собираются уделить внимание и малым недочетам: скоплению воды во дворах, отсутствию парковок и переходов.

- У дома № 26 по ул. Украинских Строителей появится сквозной проезд для удобства автомобилистов и пешеходов. В некоторых дворах нужно поднять или переложить плиты, отсыпать и выровнять просадки. Въезд во двор к дому № 27 с улицы Губкина будет перекрыт. Причина весомая - безопасность детей и взрослых, так как неприятные ситуации там случались неоднократно, - рассказала глава города Елена Молдован.

Также, по ее словам, у дома № 86 по ул. Ленина появится автостоянка на 40 мест, работы начнутся через несколько недель. А у дома № 123 по ул. Ленина проложат водоотводные лотки и выполнят ремонт проезда.

Кроме того, вдоль домов по ул. Пионерской, 28 и ул. Ленина, 117 появятся пешеходные тротуары и парковка на 90 автомобилей, также будет увеличена проезжая часть. К работам подрядчик приступит в середине июня.