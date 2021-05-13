На Ямале откроется отделение Российского Красного Креста

Фото: официальный сайт организации Российский Красный Крест

На Ямале откроется региональное отделение крупнейшей благотворительной организации Российский Красный Крест. В период пандемии ямальские волонтеры достойно проявили себя во время Всероссийской акции «Мы вместе», а теперь, когда их помощь стала не так востребована, добровольцам поступило предложение от московских коллег организовать в регионе новое направление.

- Мы посоветовались с ребятами-активистами штаба «Мы вместе» и решили попробовать. За время пандемии мы познакомились с десятками людей, которым регулярно требуется помощь волонтеров и психологическая поддержка. Это семьи с детьми-инвалидами, одинокие пенсионеры, люди с различными заболеваниями. Им мы и продолжим помогать в рамках нового движения, - рассказала глава реготделения благотворительной организации Ольга Калугина.

Отметим, что сейчас на попечении у добровольцев находятся две семьи с похожими историями. Мамы одни воспитывают сыновей с особенностями здоровья.

На данный момент активисты заканчивают оформление документов для официального открытия отделения Российского Красного Креста в регионе.