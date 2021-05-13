В Ноябрьске благоустроят восемь общественных территорий

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсетях

Глава Ноябрьска Алексей Романов вместе с коллегами осмотрел площадки, на которых запланировано благоустройство: улицы 60 лет СССР и Космонавтов, а также аллея по ул. Ленина.

- Подрядчик приступил к подготовке площадки на аллее. В целях безопасности здесь установят временные ограничения для движения пешеходов. На время работ от привычных маршрутов придется отказаться. Прошу жителей отнестись с пониманием, - сообщил градоначальник.

Что касается оставшихся двух площадок, то работы на них начнутся в ближайшее время. Всего в этом сезоне благоустроят восемь общественных территорий.

Кроме того, до 1 июня будет вывезен мусор, который находится на месте снесенных домов.

- Понимаю, что одного городского субботника для наведения чистоты в городе недостаточно. Разработан график уборки, за предприятиями и организациями закреплены территории. Вместе - сделаем наш город чистым, - отметил Алексей Романов.