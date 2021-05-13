Фото: личная страница Андрея Кугаевского в соцсетях

В Ямальском районе пройдут первые поселковые субботники. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Кугаевский в своих соцсетях.

- С каждым днем на улице все больше солнца - распускаются почки, начинает пробиваться первая зеленая трава. Ямал просыпается навстречу весне. Определились с датами проведения первых поселковых субботников. Если погода позволит, они пройдут 28 и 29 мая, - отметил глава района.

Также, по его словам, в этом году в порядок приведут не только центральные улицы, но и окраины, а также дворы. Присоединиться к субботникам могут все желающие.