Юные Салехарды могут создать арт-объекты в виде книг

Фото: администрация Салехарда

Юные салехардцы от 6 до 17 лет могут могут принять участие в конкурсе «Книга как арт-объект».

Работы принимаются до 14 мая в четырех номинациях: «Обложка книги», «Книжная закладка», «Новая жизнь старой книги» и «Необычная книга». Они могут быть выполнены в любом формате и в любой технике декоративно-прикладного искусства, тема выбирается участником самостоятельно.

Конкурсные работы должны быть предоставлены по адресу: ул. Чапаева, 16. Дни приема: вторник - пятница с 09:00 до 19:00, суббота - воскресенье с 11:00 до 18:00.

Подведение итогов и награждение победителей состоится 26 мая - во Всероссийский день библиотек.

Ознакомиться с положением конкурса можно на сайте центральной библиотечной системы.