Погода на Ямале на 13 мая: дождь и сильный ветер

Погода на Ямале на 13 мая Фото: Вера Зенина

В четверг, 13 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, вечером - дождь. Днем +7, ночью +4. Ветер 5-9 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и дождь. Днем +7, ночью -1. Ветер 7-13 м/с.

Надым: переменная облачность. Днем +5, ночью 0. Ветер 9-18м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, утром - дождь. Днем +3, ночью -1. Ветер 13-19 м/с.

Губкинский: пасмурно, утром - дождь. Днем +6, ночью 0. Ветер 10-18 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, утром - дождь. Днем +6, ночью 0. Ветер 10-18 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +6, ночью +3. Ветер 5-9 м/с.

Муравленко: переменная облачность, утром - дождь. Днем +7, ночью -2. Ветер 9-18 м/с.