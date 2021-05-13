Погода на Ямале на 13 мая: дождь и сильный ветер

Погода на Ямале на 13 мая
Фото: Вера Зенина
В четверг, 13 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, вечером - дождь. Днем +7, ночью +4. Ветер 5-9 м/с.
Ноябрьск: пасмурно и дождь. Днем +7, ночью -1. Ветер 7-13 м/с.
Надым: переменная облачность. Днем +5, ночью 0. Ветер 9-18м/с.
Новый Уренгой: пасмурно, утром - дождь. Днем +3, ночью -1. Ветер 13-19 м/с.
Губкинский: пасмурно, утром - дождь. Днем +6, ночью 0. Ветер 10-18 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно, утром - дождь. Днем +6, ночью 0. Ветер 10-18 м/с.
Лабытнанги: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +6, ночью +3. Ветер 5-9 м/с.
Муравленко: переменная облачность, утром - дождь. Днем +7, ночью -2. Ветер 9-18 м/с.