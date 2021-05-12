Молодые семьи Салехарда могут поучаствовать в тематическом квесте

Фото: администрация Салехарда

Молодые семьи Салехарда могут принять участие в квесте, приуроченному к Международному дню семьи, который отмечается 15 мая. Он пройдет в три этапа - до 29 мая.

Первый - «Салехардская 7я» состоится 15 мая. Семьи-участники соберутся в городском саду, где им предложат поучаствовать в фотокроссе по объектам благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Второй тур - «Семейный лайфхак» пройдет в онлайн-режиме с 22 по 27 мая. Участники должны представить организаторам видеоролик с семейными хитростями.

Третий тур - «Вдохновение» состоится 29 мая. Участники должны подготовить визитную карточку своей семьи или любой творческий номер.

Заявку можно подать на адрес электронной почты: sareshetnikova@gmail.com.