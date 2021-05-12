На Ямале снижается число заболевших ОРВИ Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале неуклонно снижается число заболевших ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась в регионе более чем в два раза.

Напоминаем, что прошлой осенью в округе была проведена масштабная вакцинация против гриппа. В числе первых прививку получили дети, пожилые люди, беременные женщины, граждане с хроническими заболеваниями, педагоги, работники медицины, образования, транспорта и ЖКХ.

По словам эпидемиологов, период с сентября по ноябрь является наиболее оптимальным для вакцинации против гриппа, так как до начала сезона успевает сформироваться стойкий иммунитет. На 15 декабря 2020 года план иммунизации был полностью выполнен. Всего от гриппа привились 311 184 человека, из них 94 559 - дети.

- Благодаря масштабной вакцинации заболеваемость впервые за последние годы не превысила порогового значения и остается максимально низкой. Карантинных мероприятий по случаю заболеваемости гриппом в детских садах и школах не проводилось, - отметила первый заместитель директора окружного департамента здравоохранения Мария Захарова.