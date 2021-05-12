На Ямале группа оленеводов застряла на снегоходах посреди тундры

Фото: правительство ЯНАО

В Тазовском районе развернулась настоящая спасательная операция. Сразу десять человек застряли на снегоходах посреди тундры, выехав из Находки в административный центр. Техника намертво застряла в рыхлом снегу, поэтому людям пришлось обратиться за помощью.

На место тут же выехала команда «Ямалспаса». Когда спасатели добрались до пострадавших, эвакуация требовалась шести оленеводам, еще четверо смогли сами уехать на своей технике. Сейчас с ними поддерживается связь на случай, если они вновь окажутся в беде.

По словам начальника Тазовского ПСО Сергея Крюковича, медицинская помощь тундровиков не потребовалась. Все они чувствуют себя хорошо.