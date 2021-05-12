«Планета Парк»: салехардцы выбрали название для детской площадку на ул. Совхозная

Фото: администрация Салехарда

Жители Салехарда выбрали название для новой детской площадки на ул. Совхозная. Голосование проходило в соцсети ВКонтакте и на портале «Живем на Севере».

В итоге больше всего голосов набрало название «Планета Парк» - 67 человек, на втором месте - «Весенняя поляна» с 32 голосами, а на третьем месте - «Медвежонок», за него проголосовали 19 человек. За название «Планетарий» отдано 17 голосов, за «Аленький цветочек» - 11, а за «Фантастический космос» - 3. Всего в голосовании участвовали 149 человек.

Также напоминаем, что все названия - это идеи горожан. С 5 по 12 апреля салехардцы предложили более 40 вариантов названий для трех новых игровых комплексов, которые появятся в этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».