В Ноябрьске усилили меры безопасности на соцобъектах

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске прошло внеочередное заседание антитеррористической комиссии. Основная тема совещания - безопасность на объектах с массовым пребыванием людей. Особое внимание власти уделили охране учреждений сферы образования, культуры, спорта, молодежной политики и медицины.

Все объекты прошли паспортизацию и категорирование, установлены видеонаблюдение и «тревожные кнопки», также учреждения обеспечены металлодетекторами. Сегодня, 12 мая, прошли внеплановые проверки безопасности.

- Перед нами стоит задача тщательно проработать вопрос охраны и безопасности всех наших объектов, проанализировать их состояние. Мы должны быть полностью уверены в том, что нашим детям, жителям города ничего не угрожает, - сообщил глава города Алексей Романов.

Добавим, что в учреждениях с массовым пребыванием людей, а также в частных охранных организациях будут проведены дополнительные инструктажи персонала.