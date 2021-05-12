В Салехарде прошла командно-штабная тренировка по ликвидации лесных пожаров

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде в районе паромной переправы прошла командно-штабная тренировка, которая помогла оценить готовность лесопожарных формирований и спасательных служб к выполнению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами на территории города. Такая тренировка проводится ежегодно в преддверии пожароопасного сезона.

В итоге учение показало, что все сотрудники отлично подготовлены и готовы к оперативному реагированию на возгорания в лесу.

Напоминаем, что с 15 мая на Ямале установлен пожароопасный сезон. В посёлке Пельвож наблюдение за пожарной безопасностью проводится с помощью АПК «Лесохранитель», также для отслеживания обстановки в округе организована круглосуточная работа региональной диспетчерской службы лесного хозяйства ЯНАО по телефону: 8-800-100-94-00.