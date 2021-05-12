Житель Муравленко не может получить полмиллиона зарплаты, которую задержало руководство Фото: Вера Зенина

Ноябрьский следственный отдел, находящийся в Муравленко, возбудил уголовное дело в отношении руководства коммерческой организации, обвиняемых в полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев.

- По данным следствия, в период с июля 2020 года по март 2021 года руководство ООО «Премиум» задолжало работнику 495 тысяч рублей, при этом финансовых затруднений компания не испытывала, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Также в ведомстве добавили, что в настоящее время задолженность перед сотрудником частично погашена. Расследование уголовного дела продолжается.