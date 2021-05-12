Ямал
Еще
Радио
Ямал
Еще
Радио
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 мая 2021 12:28

Житель Муравленко не может получить полмиллиона зарплаты, которую задержало руководство

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий
Житель Муравленко не может получить полмиллиона зарплаты, которую задержало руководство

Житель Муравленко не может получить полмиллиона зарплаты, которую задержало руководство

Фото: Вера Зенина

Ноябрьский следственный отдел, находящийся в Муравленко, возбудил уголовное дело в отношении руководства коммерческой организации, обвиняемых в полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев.

- По данным следствия, в период с июля 2020 года по март 2021 года руководство ООО «Премиум» задолжало работнику 495 тысяч рублей, при этом финансовых затруднений компания не испытывала, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Также в ведомстве добавили, что в настоящее время задолженность перед сотрудником частично погашена. Расследование уголовного дела продолжается.