Число заболевших коронавирусом на Ямале на 12 мая 2021 года увеличилось на 18 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 18 человек, с начала периода - 38 751.

Из общего числа болеющих 125 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 18 из них - в тяжелом состоянии, 5 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 416 человек.

Кроме того, за сутки выявлен один случай среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 048.

В населенных пунктах Ямала произошло 17 заражений COVID-19 (за весь период - 32 703): Салехард - 7 (за весь период - 3 582), Новый Уренгой - 4 (за весь период - 6 813), Ноябрьск - 4 (за весь период - 4 381), Лабытнанги - 2 (за весь период - 1 925).

За сутки в регионе провели 2 651 тест в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 590 093.

Излечились от коронавируса 23 человека, за весь период - 37 557.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8 217 человек с COVID-19, из них 1 168 (14,2%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 905 059. Выздоровевших - 8 614, за весь период - 4 518 529. Умерших - 355, с начала периода - 114 331.