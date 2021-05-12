Ямальский депутат попался на изготовлении и хранении наркотиков Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале возбудили уголовное дело в отношении одного из депутатов муниципального образования Белоярское четвертого созыва. Его задержали 28 апреля 2021 года. Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное изготовление наркотического средства и его хранение в значительном размере).

- По данным следствия, подозреваемый незаконно выращивал наркосодержащее растение для личного употребления, оно было изъято при обыске, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Также в ведомстве уточнили, что на данный момент устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.