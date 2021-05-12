Тазовские поисковики вернулись из экспедиции по местам боев Сталинградской битвы

Фото: администрация Тазовского района

Тазовский поисковики, вошедшие в состав окружного сводного поискового отряда «Ямал», вернулся из межрегиональной экспедиции, приуроченной к 80-летию победы советских войск над фашистами в Сталинградской битве.

Поисковые работы проводились с 25 апреля по 7 мая на территории Городищенского района Волгоградской области рядом с поселком Кузьмичи. За две недели работы двадцать три поисковых отряда смогли поднять останки 74 бойцов и командиров РККА.

Также отметим, что помимо ямальцев в экспедиции участвовали представители поисковых отрядов города Волгограда и Волгоградской области, в том числе представители МО ВВПОД Юнармия Волгограда, а также поисковые отряды из Ульяновской, Саратовской, Архангельской, Оренбургской, Челябинской, Самарской, Иркутской областей и республик Татарстан, Дагестан и Луганской Народной Республики - всего 210 человек.