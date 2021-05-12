Ямальская прокуратура заинтересовалась причиной наклона свайных оснований одной из школ Фото: Ольга Крыльцова

Надымская прокуратура по поручению окружных коллег организовала проверку по факту крена свайных оснований здания учебного корпуса МОУ Школа-интернат среднего (полного) общего образования в селе Кутопьюган.

- В настоящее время занятия в корпусе не проводятся, также руководство решается вопрос о досрочном окончании учебного года для учеников школы, - сообщили в прокуратуре ЯНАО.

Также в ведомстве добавили, что при установлении виновных будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования.