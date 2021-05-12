В Лабытнанги жители аварийного дома добились расселения через суд Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Лабытнанги помогла жителям аварийного дома по адресу: ул. Строителей,15 добиться расселения. Оказалось, что люди уже несколько лет живут в непригодных условиях. Несущие конструкции фундамента, стен и цокольного перекрытия дома серьезно деформированы, однако срок его расселения определен в 2025 году.

В связи с этим прокуратура внесла представление в адрес городской администрации, требуя устранить нарушение, однако ответных действий так и не последовало. Тогда было направлено заявление в суд, в котором ведомство вновь просило администрацию расселить жителей в кратчайшие сроки.

В итоге суд полностью удовлетворил требования прокурора, обязав предоставить людям новое жилье до конца года. Исполнение решения суда контролируется надзорным ведомством.