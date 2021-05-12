Во дворах Салехарда появляются закрытые контейнерные площадки для сбора мусора

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде во дворе дома №12 по ул. Чубынина появились усовершенствованные контейнерные площадки для сбора мусора. Из установили в рамках пилотного проекта по модернизации площадок для сбора отходов.

Отметим, что новые площадки - высокие и закрытые, хорошо защищают контейнеры, тем самым предотвращая разброс мусора от ветра.

- Данная практика будет продолжена, в планах - установить контейнерные площадки на других территориях города, - рассказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Сергей Кучер.

Напоминаем, что закрытые контейнерные площадки для сбора мусора уже установлены в микрорайонах Удача и ДНТ «Север».

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