Жители Нового Уренгоя выберут места для новых теплых остановок

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсетях

В Новом Уренгое установят пять новых теплых остановок. Места для их размещения предлагают выбрать грожанам. Высказать свое мнение можно на портале «Живем на севере», платформе обратной связи (ПОС), а также в официальных группах администрации города в ВК, Instagram и Telegram.

Всего предлагается девять вариантов:

- «Дом детского творчества» (ул. Молодежная);

- «Гимназия» (мкр. Советский, направление Север - Юг);

- Школа №15 (ул. Магистральная, направление Юг - Север);

- Мкр. Оптимистов (направление Юг - Север);

- Школа №7 (ул. Таежная, направление Юг - Север);

- «Поликлиника №1» (ул. Геологоразведчиков, направление Юг - Север);

- «Парк Дружба» (м-н. Мирный, направление Север - Юг);

- Проспект Ленинградский (начало проспекта, направление Север - Юг);

- Район Коротчаево (жители района самостоятельно определят место установки теплого комплекса).

Пять мест, набравшие наибольшее количество голосов, будут считаться победителями. Голосование продлится до 24 мая.